CinéDjango : Grosse colère et fantaisie Espace Django Strasbourg, 7 avril 2024, Strasbourg.

CinéDjango : Grosse colère et fantaisie Dimanche 7 avril 2024, 16h30 Espace Django Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T16:30:00+02:00 – 2024-04-07T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-07T16:30:00+02:00 – 2024-04-07T17:30:00+02:00

À partir de 4 ans

Durée : 45 minutes

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte

Plusieurs ateliers dès 15h30 : avec Saba Niknam autour de l’illustration / les Cemea pour entrer dans le paysage des films d’animation programmés.

Projection : 16h30

Grosse colère de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck (8 min)

+ Vague à l’âme, réalisé de Cloé Coutel (7 min)

+ Les biscuits de Mamy de Frits Standaert (13 min)

+ Quand j’avais peur du noir de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck (7 min)

+ La trop petite cabane de Hugo Frassetto (6 min)

5 courts métrages comme autant d’odyssées à la découverte de ses émotions, de leurs ressorts et de leurs modes d’expression ; des tempêtes d’images libératrices, une déclaration d’amour à l’imaginaire et à la fantaisie, et surtout une belle matière d’amener les plus jeunes à s’exprimer sur le vaste sujet des émotions, et à en discuter avec eux.

Espace Django 4 Impasse Kiefer 67100 Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est