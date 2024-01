Vieux Farka Touré Sextet + Losso Keïta Solo Espace Django Strasbourg, 28 mars 2024, Strasbourg.

Vieux Farka Touré Sextet + Losso Keïta Solo Jeudi 28 mars 2024, 20h30 Espace Django

Caisse du soir (dans la limite des places disponibles) : 23€ (tarif plein), 18€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)

Guitariste virtuose, Vieux Farka Touré conjugue avec génie la tradition malienne de ses racines et le blues rock moderne. Grâce à de nombreuses collaborations de prestige, il incarne cette passerelle à travers le monde, comme récemment avec les incontournables texans Khruangbin et ce splendide album « Ali », en hommage à son père regretté. Ce même Ali Farka Touré qui a justement ouvert la voie à la musique, dans une famille traditionnellement issue d’une tribu plutôt guerrière. Son fils Vieux lui a emboîté le pas pour le plus grand plaisir des oreilles du monde et de la fierté nationale malienne. Sa tournée en sextet s’annonce exceptionnelle, un concert magique, puissant, foncièrement tellurique. Le burkinabé Losso Keïta ouvrira la soirée avec un solo majestueux avec kamalengoni et calebasse pour ajouter une pierre au monumental édifice de la culture d’Afrique de l’Ouest. Régalade.

Espace Django 4 Impasse Kiefer 67100 Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est