Jalen Ngonda Espace Django Strasbourg, 13 mars 2024, Strasbourg.

Accueillir un artiste de l’écurie Daptone Records est par essence un évènement pour tous·tes les passionné·es de soul music. Jalen Ngonda dispose d’une voix prodigieuse, dans la droite lignée de Marvin Gaye ou Curtis Mayfield. De la soul authentique donc, mais résolument moderne. Son récent album « Come Around and Love Me » est une pépite qui met tout le monde d’accord, il tourne en boucle sur toutes les platines habituées aux crépitements des galettes Motown ou Stax. Après une tournée complète en Grande-Bretagne l’année dernière, la vague Jalen Ngonda déferle en France cette année, une vague à surfer sans modération.

