CinéDjango : Le cochon, le renard et le moulin Espace Django Strasbourg, 3 mars 2024, Strasbourg.

CinéDjango : Le cochon, le renard et le moulin Dimanche 3 mars 2024, 16h30 Espace Django Prix libre

À partir de 4 ans

Durée : 45 minutes

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte

Plusieurs ateliers dès 15h30 : avec Saba Niknam autour de l’illustration / les Cemea pour entrer dans le paysage des films d’animation programmés.

Projection : 16h30

Vous devriez craquer pour ce moyen métrage au design minimaliste diablement attachant. Bienvenue dans le quotidien de Pig, petit cochon qui vit au sommet d’une colline, et dernier rempart contre un gros nuage noir qui menace le village en contre bas. Son père est parti trouver une solution pour combattre cette menaçante brume noire, en lui laissant un drôle de moulin pour la repousser. Tantôt au crayon, tantôt à l’aquarelle ou à l’encre de Chine les éléments de décors et les accessoires apparaissent au fur et à mesure que s’écrivent les dix chapitres du film. Un vrai délice de drôlerie, de malice et de tendresse, tout à fait adapté aux plus jeunes dès 4 ans.

Espace Django 4 Impasse Kiefer 67100 Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est