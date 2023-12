Robert Finley Espace Django Strasbourg, 11 février 2024 17:30, Strasbourg.

Robert Finley Dimanche 11 février 2024, 18h30 Espace Django Préventes : 18€ (tarif plein), 13€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)

Caisse du soir (dans la limite des places disponibles) : 20€ (tarif plein), 15€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)

Inviter Robert Finley, ce n’est pas rien. Inviter Robert Finley c’est inviter tout ce que cet artiste représente. Une vie de labeur, une reconnaissance tardive, une vue défaillante, mais aussi et avant tout : un talent brut, une authenticité rare et une abnégation exemplaire. Un parcours de vie comme il ne s’en fait plus, Robert Finley rencontre le succès à plus de soixante ans et nous dévoile son dernier album « Black Bayou », une pépite autobiographique qui raconte sa jeunesse en Louisiane, co-écrit et produit par Dan Auerbach des Black Keys. Robert fait voyager son bayou à Django et partout dans le monde, il dompte toutes les oreilles, tous les cœurs, même ceux des alligators.

Espace Django 4 Impasse Kiefer 67100 Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.espacedjango.eu/evenement/11-02-2024-18-30-robert-finley »}]

2024-02-11T18:30:00+01:00 – 2024-02-11T22:00:00+01:00

