« Là-haut, sur ma montagne » par la compagnie En attendant Espace Django Strasbourg, 2 février 2024, Strasbourg.

« Là-haut, sur ma montagne » par la compagnie En attendant Vendredi 2 février 2024, 09h30, 11h00, 14h45 Espace Django Adulte : 5€

Enfant : 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T09:30:00+01:00 – 2024-02-02T10:00:00+01:00

Fin : 2024-02-02T14:45:00+01:00 – 2024-02-02T15:15:00+01:00

À partir de 1 an

Durée : 30 minutes

Nous mesurons notre chance de régulièrement mettre en lien artistes de talent, tout jeune public, parents, professionnels du secteur et d’explorer ensemble les possibles incarnés par l’éveil artistique des tout-petits. Nous sommes donc très heureux d’accueillir la dernière création de la compagnie En attendant, « Là-haut, sur ma montagne ». Une histoire délicieuse entre un musicien-chanteur et un danseur qui vont raconter sans parole, mais en musique, en chanson et en mouvement la rencontre entre un berger et un ours.

Espace Django 4 Impasse Kiefer 67100 Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.espacedjango.eu/seances/23/l%C3%A0-haut-sur-ma-montagne-par-la-compagnie-en-attendant »}]