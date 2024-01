Favino Lorier Quartet Espace Django Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

L'immense Django Reinhardt est, à juste titre, considéré comme une légende de la musique. Né le 23 janvier 1910, c'est l'occasion de fêter dignement l'anniversaire de sa naissance ! Le quartet de Favino Lorier qui conjugue classe, virtuosité et passion, viendra lui rendre hommage. Si Django Reinhardt a créé un style, il n'a jamais cessé de le faire évoluer, allant sans cesse puiser dans les tendances novatrices de l'époque. Pour ce concert exceptionnel, le quartet évoquera deux périodes essentielles de sa carrière : le quintet à cordes d'avant-guerre, invitant pour l'occasion le talentueux violoniste de Forbach Timbo Mehrstein et le Django d'après-guerre. Une soirée à ne pas manquer !

