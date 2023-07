Safia Nolin & Claire Days Espace Django Strasbourg, 25 janvier 2024, Strasbourg.

Dans le cadre de notre festival, il nous semblait important de montrer des femmes à l’oeuvre dans d’autres domaines artistiques que la danse. Cette année, nous avons donc demandé à nos voisins et amis de l’Espace Django de nous concocter une soirée 100 % féminine. Ils nous proposent deux songwriters folk qui réunissent les continents pour une soirée sublime et engagée. Avec ses chansons à saveur folk sombre, la canadienne Safia Nolin charme depuis ses débuts autant la critique que le public. Qu’elle chante ses propres compositions ou des reprises de classiques québécois, l’artiste nous transporte dans son univers singulier. « Claire Days » c’est l’aventure menée par la française Claire, autour d’une folk saturée, hybride, qui tend vers le rock indé et s’affranchit des genres. Un nom d’emprunt pour une musique habitée qui s’inspire d’univers tantôt sensibles, tantôt volcaniques, tout en allant chercher de la tension et de l’étrangeté, à la croisée d’artistes comme Fink, Lianne la Havas ou encore Feist.

