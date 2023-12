Safia Nolin + Claire Days Espace Django Strasbourg, 25 janvier 2024 19:30, Strasbourg.

Safia Nolin + Claire Days Jeudi 25 janvier 2024, 20h30 Espace Django Préventes : 15€ (tarif plein), 10€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)

Caisse du soir (dans la limite des places disponibles) : 18€ (tarif plein), 13€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)

Deux voix singulières et envoûtantes pour une soirée intimiste, au plus près des sensibilités et des combats de ces artistes exceptionnelles. Avec l’appui du festival de nos voisins de la Meinau, POLE-SUD, CDCN Strasbourg, L’année commence avec Elles : deux songwriters folk, la québécoise Safia Nolin et la française Claire Days, nous offrent deux concerts sublimes et engagés. Vous pouvez tenter de vous agripper aux sièges, le moment sera suspendu.

Concert chansigné par Deux mains sur scène et gilets vibrants disponibles sur réservation auprès de mourad@espacedjango.eu.

Espace Django 4 Impasse Kiefer 67100 Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.espacedjango.eu/evenement/25-01-2024-20-30-safia-nolin-claire-days »}] [{« link »: « mailto:mourad@espacedjango.eu »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-25T20:30:00+01:00 – 2024-01-25T23:59:00+01:00

2024-01-25T20:30:00+01:00 – 2024-01-25T23:59:00+01:00