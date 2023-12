Concerts Auditions Régionales iNOUïS Espace Django Strasbourg, 12 janvier 2024, Strasbourg.

Concerts Auditions Régionales iNOUïS Vendredi 12 janvier 2024, 20h00 Espace Django Gratuit sur réservation

Pendant 5 semaines, dans tout l’Hexagone, à la Réunion, en Belgique et au Québec, les 28 antennes territoriales, les 5 conseillers artistiques nationaux ainsi que plus de 350 professionnel·les ont écouté, débattu et démêlé plus de 3 500 candidatures. Maintenant place aux artistes avec les Concerts Auditions Régionales pour l’Hexagone et la Réunion ! Comme chaque année, cette pré-sélection prendra le chemin des scènes de plus de 25 salles ! Venez découvrir leurs univers en live !

Concernant l’Alsace, nos fier·ères représentant·es sont Clément Visage, Dur Chaton, Flupke, Lolie Tai et Terne ! Venez les découvrir, les applaudir et plus que jamais, soutenir votre scène locale !

