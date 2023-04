CinéDjango – Encanto : La fantastique famille Madrigal Espace Django, 7 mai 2023, Strasbourg.

CinéDjango – Encanto : La fantastique famille Madrigal Dimanche 7 mai, 16h30 Espace Django Prix libre dans la limite des places disponibles / À partir de 6 ans / Durée : 1h49 / Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte

Après l’Amérique du Sud, c’est nos aînés que nous mettons à l’honneur ce trimestre. En mai, place à Encanto, une formidable comédie musicale et une épopée familiale sans commune mesure. La famille Madrigal, c’est une famille touchée depuis deux générations par l’Encanto, un pouvoir très singulier que chaque membre de la famille reçoit pour ses 5 ans. Seule Mirabel ne bénéficie d’aucun pouvoir, et essaie tant bien que mal de mener une vie joyeuse, même si sa grand-mère ne manque jamais de lui rappeler ce manque sans exception. Cette même grand-mère par qui est arrivée et se transmet l’Encanto… Et pourtant, c’est bien Mirabel qui va sentir le danger qui menace la casita, leur havre de paix niché au milieu des montagnes colombiennes et essayer de les sortir du pétrin…

Espace Django 4 Impasse Kiefer 67100 Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T16:30:00+02:00 – 2023-05-07T18:30:00+02:00

