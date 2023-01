Romane Santarelli + Calling Marian Espace Django Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Romane Santarelli + Calling Marian Espace Django, 13 avril 2023, Strasbourg. Romane Santarelli + Calling Marian Jeudi 13 avril, 20h30 Espace Django

Préventes : 15€ (tarif plein), 10€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial) Caisse du soir (dans la limite des places disponibles) : 18€ (tarif plein), 13€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)

Bienvenue dans une soirée où vos pieds ne toucheront pas le sol. Espace Django 4 Impasse Kiefer 67100 Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Le minimalisme et l’exigence de la musique électronique laissent une grande place à la modélisation de paysages sonores dans lesquels on reste suspendu. À ce petit jeu-là, Romane Santarelli et Calling Marian excellent avec des prestations scéniques éblouissantes. Inspirée d’electronica pour la première, d’acid ou de trance pour la deuxième, la techno française regorge de productrices géniales, en voici la preuve irréfutable. Music is the key.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T20:30:00+02:00

2023-04-13T23:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Espace Django Adresse 4 Impasse Kiefer 67100 Ville Strasbourg lieuville Espace Django Strasbourg Departement Bas-Rhin

