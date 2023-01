CinéDjango : Koati Espace Django Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

CinéDjango : Koati Espace Django, 2 avril 2023, Strasbourg. CinéDjango : Koati Dimanche 2 avril, 16h30 Espace Django

Pour clore ce trimestre, place à une trépidante odyssée qui conduira un jeune coati orphelin à prendre en main le destin de toute une communauté menacée par une catastrophe naturelle. Un périple des forêts tropicales d'Amazonie jusqu'aux vestiges mayas, le tout sublimé par la mise en musique particulièrement soignée de Julio Reyes Copello. SYNOPSIS

En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux cohabite en harmonie au pays de Xo, au cœur de la forêt tropicale. En marge de cette communauté vit Nachi, un jeune coati orphelin, débrouillard et solitaire.

Une catastrophe naturelle menace soudain les habitants de Xo. La perfide Saina, un serpent manipulateur, profite de la situation désespérée pour s’emparer du pouvoir et inciter tous les animaux à quitter leur forêt. Mais pour le vieux sorcier Cocopa, un espoir subsiste – et cet espoir, contre toute attente, c’est Nachi…

Nachi quitte donc sa communauté, accompagné par Pako, une grenouille de verre hyperactive, et par Xochi, un papillon monarque intrépide. Ensemble, ces trois improbables aventuriers s’engagent dans une quête dangereuse afin de sauver leur foyer et, peut-être, percer le mystère des origines de Nachi…

