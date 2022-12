Oete + Amoure Espace Django Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Oete + Amoure Espace Django, 31 mars 2023, Strasbourg. Oete + Amoure Vendredi 31 mars 2023, 20h30 Espace Django

Préventes : 15€ (tarif plein), 10€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial) Caisse du soir (dans la limite des places disponibles) : 18€ (tarif plein), 13€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)

Concert Pop Rock Chanson handicap auditif;handicap intellectuel;handicap psychique;handicap visuel;handicap moteur hi;ii;pi;vi;mi Espace Django 4 Impasse Kiefer 67100 Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Oete est un électron libre qui va secouer à coup sûr la scène française. Ses textes, souvent intimes, rebondissent sur des mélodies entêtantes hyper efficaces, le tout avec une interprétation hors du commun. Voir Oete sur scène c’est découvrir un artiste à cœur ouvert, libre et complètement envoûtant. Statistiquement, toutes les personnes sondées ont succombé à la première écoute… Faites le test ! Dans ce registre fougueux, mélangeant pop, rock et chanson, le fier trio strasbourgeois Amoure sera l’hôte indiscutable de cette soirée entre paillettes et vestes en cuir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T20:30:00+02:00

2023-03-31T23:55:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Espace Django Adresse 4 Impasse Kiefer 67100 Ville Strasbourg lieuville Espace Django Strasbourg Departement Bas-Rhin

Espace Django Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Oete + Amoure Espace Django 2023-03-31 was last modified: by Oete + Amoure Espace Django Espace Django 31 mars 2023 Espace Django Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin