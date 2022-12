Gina Été – Streich Quartett Version Espace Django Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Gina Été – Streich Quartett Version Espace Django, 26 mars 2023, Strasbourg. Gina Été – Streich Quartett Version Dimanche 26 mars 2023, 18h00 Espace Django

Préventes : 15€ (tarif plein), 10€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial) Caisse du soir (dans la limite des places disponibles) : 18€ (tarif plein), 13€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)

Concert Pop hybride Espace Django 4 Impasse Kiefer 67100 Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Viser l’excellence musicale, bâtir un échange transfrontalier, créer un dialogue multilingue, s’engager avec vigueur et poésie, voici en toute simplicité ce que fait Gina Été. Son groupe franco-suisse délivre une pop lumineuse qui sera sublimée pour l’occasion d’un quatuor à cordes. L’acoustique rencontre l’électrique et les planètes s’alignent : nous passerons justement ce jour à l’heure… d’été. Un dimanche parfait pour ce concert ! Synchronisez vos montres et soyez à l’heure, le voyage s’annonce grandiose.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T18:00:00+02:00

2023-03-26T20:00:00+02:00

