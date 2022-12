Aloïse Sauvage + MAU Espace Django Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Aloïse Sauvage + MAU Espace Django, 24 mars 2023, Strasbourg. Aloïse Sauvage + MAU Vendredi 24 mars 2023, 20h30 Espace Django

Préventes : 18€ (tarif plein), 13€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial) Caisse du soir (dans la limite des places disponibles) : 20€ (tarif plein), 15€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)

Concert Pop, RnB handicap psychique;handicap moteur;handicap intellectuel;handicap visuel;handicap auditif pi;mi;ii;vi;hi Espace Django 4 Impasse Kiefer 67100 Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Poussez-vous, Aloïse a besoin de place. Aloïse bouge, crée, déborde d’idées, d’imagination, de mouvement et de liberté. Elle est de ces artistes qui subliment tout ce qu’elles touchent. Pourquoi même s’embarrasser d’étiquettes ? Aloïse Sauvage fait voltiger les styles et les genres, flottant entre pop, RnB, hip hop ou chanson. Décollage avec la pépite strasbourgeoise MAU qui nous dévoile petit à petit la large étendue de ses talents. Une soirée à vivre, en suspension… Attention à l’atterrissage !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T20:30:00+01:00

2023-03-24T23:55:00+01:00

