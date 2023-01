Django Pop’ avec Lexy Walt Espace Django, 10 mars 2023, Strasbourg.

Django Pop’ avec Lexy Walt Vendredi 10 mars, 19h30 Espace Django

Entrée libre sur réservation sur espacedjango.eu Billetterie solidaire sur place

Soirée organisée par le Secours populaire et l'Espace Django !

Espace Django 4 Impasse Kiefer 67100 Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est

En plus d’une proximité géographique évidente entre l’Espace Django et le Secours populaire, c’est surtout un ensemble de valeurs partagées et de collaborations communes ces dernières saisons que cette soirée en trois temps illustre à merveille ; un défilé mettant à l’honneur le réemploi et la création artistique ultralocale, une vente aux enchères atypique et un concert de la savoureuse Lexy Walt, le tout pour lever des fonds qui financeront des projets solidaires.

Les apprentis stylistes du Collège du Stockfeld et les créateur·rices du quartier du Port du Rhin, à l’origine de cette collection issue des dons faits à l’association, défileront donc pour présenter au public leurs créations. Ensuite, il sera possible d’acquérir ces pièces d’exception durant la vente aux enchères au ton décalé qui précédera le concert. Enfin, place à l’artiste Lexy Walt, tantôt piquante tantôt solaire, pour clore la soirée en beauté entourée de ses deux comparses Joël Brown à la batterie et Adel Toumi à la basse. Un délicieux voyage entre influences neo soul, jazz et hip-hop, pour lequel on vous attend nombreux·ses, et solidaires.



