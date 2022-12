JeanneMarie Espace Django, 6 mars 2023, Strasbourg.

JeanneMarie Lundi 6 mars 2023, 14h30 Espace Django

Tarif unique : 3€

Concert Chanson

Espace Django 4 Impasse Kiefer 67100 Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est

Sept ans déjà que les concerts “à la bonne heure” rythment les saisons de l’Espace Django, pour le plus grand plaisir d’un public toujours nombreux et très attaché à ce format. Des concerts particuliers, pour permettre à toutes celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer en soirée d’accéder à un concert à un horaire devenu accessible. Le parcours musical proposé tout au long de la saison met largement à l’honneur les talents de la scène locale, mais aussi des invités de prestige comme l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg ou l’Opéra National du Rhin. Cette fois, place aux frissons et aux poils qui se hérissent à l’écoute des voix du duo JeanneMarie. Superbement accompagnées par les musiciens Jean-Louis Marchand et Christophe Rieger, cette mise à nue à la fois sincère et tout en pudeur ne nous a pas laissé insensible… La voix taquine, la voix à fleur de peau, la voix sublimée, on a déjà hâte de vous les faire découvrir.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-06T14:30:00+01:00

2023-03-06T15:30:00+01:00