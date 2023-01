CinéDjango : Le Voyage de Lila Espace Django Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

CinéDjango : Le Voyage de Lila Espace Django, 5 mars 2023, Strasbourg. CinéDjango : Le Voyage de Lila Dimanche 5 mars, 16h30 Espace Django

Prix libre

En mars, place à la découverte du cinéma d'animation colombien, avec Le Voyage de Lila. Espace Django 4 Impasse Kiefer 67100 Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Si vous êtes prêt·es à vous perdre dans des forêts luxuriantes, à bondir de cascades en cascades, ou encore à vous aventurer dans les rues colorées de Cali pour redonner le goût du merveilleux au petit Ramón, vous êtes au bon endroit ! SYNOPSIS

Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour enfants quand, soudainement, elle est enlevée à sa luxuriante jungle de papier. La voilà plongée dans une incroyable aventure pleine de dangers. Elle découvre que seul Ramón, un petit garçon qui, il y a quelques années, aimait lire le conte de Lila, peut la sauver. Mais Ramón n’est plus un petit garçon, il ne lit plus de contes pour enfants. Pire encore, il ne croit plus au monde du merveilleux ! Ramón ne pense plus qu’à son ordinateur… Comment le convaincre de la sauver des oiseaux de l’oubli ? Heureusement Manuela et son chien Tambour viennent à la rescousse de Lila.

