CinéDjango Espace Django Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

CinéDjango Espace Django, 5 février 2023, Strasbourg. CinéDjango Dimanche 5 février, 16h30 Espace Django

Prix libre

L’hiver sous nos latitudes, l’été austral de l’autre côté de la planète. Espace Django 4 Impasse Kiefer 67100 Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Ce trimestre, nous vous proposons donc un chaleureux triptyque autour de l’Amérique du Sud. Pour lancer 2023, place à Rio, un magnifique et attachant ara bleu. Dernier représentant mâle de son espèce, domestiqué, n’ayant jamais appris à voler et heureux en cage dans le Minnesota, voici que la vie le propulse à toute berzingue à Rio de Janeiro, par ailleurs ville d’origine du réalisateur, pour une série d’aventures rocambolesques. Prêt·es à prendre votre envol ? SYNOPSIS

Blu, un perroquet bleu d’une espèce très rare, quitte sa petite ville sous la neige et le confort de sa cage pour s’aventurer au cœur des merveilles exotiques de Rio de Janeiro. Sachant qu’il n’a jamais appris à voler, l’aventure grandiose qui l’attend au Brésil va lui faire perdre quelques plumes ! Heureusement, ses nouveaux amis hauts en couleurs sont prêts à tout pour réveiller le héros qui est en lui, et lui faire découvrir tout le sens de l’expression “prendre son envol”.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-05T16:30:00+01:00

2023-02-05T18:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Espace Django Adresse 4 Impasse Kiefer 67100 Ville Strasbourg lieuville Espace Django Strasbourg Departement Bas-Rhin

Espace Django Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

CinéDjango Espace Django 2023-02-05 was last modified: by CinéDjango Espace Django Espace Django 5 février 2023 Espace Django Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin