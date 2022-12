Derya Yıldırım & Grup Şimşek Espace Django Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Derya Yıldırım & Grup Şimşek Espace Django, 19 janvier 2023, Strasbourg. Derya Yıldırım & Grup Şimşek Jeudi 19 janvier 2023, 20h30 Espace Django

Préventes : 15€ (tarif plein), 10€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial) Caisse du soir (dans la limite des places disponibles) : 18€ (tarif plein), 13€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)

Concert Psyché pop turque Espace Django 4 Impasse Kiefer 67100 Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Terriblement enracinée et passionnément décloisonnée, la musique turque voit en Derya Yıldırım & Grup Şimşek une nouvelle ambassadrice de “l’outernational”. Composé de musicien·nes de toute l’Europe, le groupe fait groover le style et les instruments traditionnels. Impossible de ne pas succomber à un mouvement de hanche ou d’épaule, on parie ? Pour se mettre dans le contexte, le groupe “maison” Anatolia nous fera réviser les classiques. Bon voyage !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T20:30:00+01:00

2023-01-19T23:55:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Espace Django Adresse 4 Impasse Kiefer 67100 Ville Strasbourg lieuville Espace Django Strasbourg Departement Bas-Rhin

Espace Django Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Derya Yıldırım & Grup Şimşek Espace Django 2023-01-19 was last modified: by Derya Yıldırım & Grup Şimşek Espace Django Espace Django 19 janvier 2023 Espace Django Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin