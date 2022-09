Arka’n Asrafokor + Ckraft Espace Django, 11 octobre 2022, Strasbourg.

Arka’n Asrafokor + Ckraft Mardi 11 octobre, 20h30 Espace Django

Attention, ARKA’N débarque et ça va faire du bruit !

Espace Django 4 Impasse Kiefer 67100 Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est

Attention, ARKA’N débarque et ça va faire du bruit ! Le Togo est un pays plein de richesses et de talents qui sont autant de sources d’inspiration pour les artistes dans ce berceau du vaudou. Des valeurs fortes et des combats sociaux nourrissent cette rage qui amalgame la musique métal et traditionnelle. Deux mondes vraiment si différents ? Une question à laquelle le groupe Ckraft répond insolemment avec un jazz métal, hybride et tellement cohérent. Une fois de plus la musique prouve que l’impossible existe. Déferlement du rock, liberté du jazz, chants immémoriaux, pulsions mystérieuses, mondes a priori incompatibles réunis dans une cérémonie d’ombres et de lumières. Une soirée puissante et déroutante. Oui, on a programmé du métal togolais, woesonlooo !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-11T20:30:00+02:00

2022-10-11T23:55:00+02:00