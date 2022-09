Klô Pelgag + Mr. Pelican Espace Django Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Klô Pelgag + Mr. Pelican Espace Django, 4 octobre 2022, Strasbourg. Klô Pelgag + Mr. Pelican Mardi 4 octobre, 20h30 Espace Django Klo Pelgag est un phénomène, une bouffée d’air frais venue du Québec qui bouleverse le paysage de la musique francophone. Espace Django 4 Impasse Kiefer 67100 Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Klo Pelgag est un phénomène, une bouffée d’air frais venue du Québec qui bouleverse le paysage de la musique francophone. Encensée par la critique et auréolée d’une multitude de récompenses, Klo Pelgag fait chavirer les cœurs à chaque prestation. Laissez-vous surprendre par la poésie de ses textes et la frénésie de l’orchestration, résolument pop et décalée. Une bouffée d’air sur laquelle plane Mr Pélican qui dé- colle de Nancy pour nous présenter son univers tout aussi onirique et griffonné. Envolons-nous !

2022-10-04T20:30:00+02:00

2022-10-04T23:55:00+02:00

