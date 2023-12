Ciné-club de la diversité francophone : « D’un exil à l’autre » Espace diversités laïcité Toulouse, 21 décembre 2023 18:15, Toulouse.

Ciné-club de la diversité francophone : « D’un exil à l’autre » Jeudi 21 décembre, 19h15 Espace diversités laïcité

Présentation

Chassés de leur terre en 1948, fuyant la guerre en Palestine, puis en Syrie, au Liban pour enfin s’installer à Marseille.

Le film sera suivi d’un débat avec la participation de Karam Al-Kafri, fils de la réalisatrice et petit-fils d’Abou Hamed.

Organisateur

Association KARAVAN

Contact : Ahmed LRHZI : 05 62 26 56 33 ou : 06 62 70 13 73

Espace diversités laïcité 38 Rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 60 http://nondiscrimination.toulouse.fr/accueil L’Espace diversités laïcité a pour vocation d’accueillir tous les publics victimes de discriminations et dialoguer sur ces problématiques.Ancienne usine de confection, ce site de 2 200 m2 comprend l’Espace diversités laïcité – Centre LGBT (Lesbien, Gay, Bi et Trans), la Mission égalité diversités et, par ailleurs, les ateliers couture du Théâtre du Capitole.L’Espace accueille les réunions :de Toulouse Diversités – Conseil toulousain des résidents étrangersMission égalité diversitésdes commissions de travail de Toulouse Fraternité – Conseil de la laïcitéVisite guidéeAu rez-de-chaussée, on trouve l’accueil, l’auditorium de 150 places et un bureau de permanences d’accès au droit. 1er étage : la salle d’exposition et cinq salles de réunion. 2e étage : le centre LGBT et l’atelier de couture du Théâtre du Capitole. 3e et 4e étages : les bureaux de la Mission égalité diversitésLes expositionsL’Espace diversités laïcité possède une quarantaine d’expositions (le plus souvent en format « roll-up ») qui illustrent les thématiques suivantes: • Origine et immigration, • Droits humains, • Orientation sexuelle, • Handicap, • Genre, • Laïcité.Les expositions peuvent être prêtées aux partenaires locaux : découvrez le catalogue sur le site Toulouse contre les discriminations.Les permanences Des associations et institutions tiennent une permanence au sein de l’Espace diversités laïcité ; afin de soutenir et d’aider les personnes en situation de discrimination, de rejet, d’exclusion. Retrouvez les jours et horaires dans le guide (ci-contre) en téléchargement format.pdf Métro ligne A et B – station Jean-JaurèsMétro ligne B – station François-Verdier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T19:15:00+01:00 – 2023-12-21T21:30:00+01:00

2023-12-21T19:15:00+01:00 – 2023-12-21T21:30:00+01:00