Simulation ONU interculturelle Espace diversités laïcité Toulouse, 15 décembre 2023 09:00, Toulouse.

Simulation ONU interculturelle Vendredi 15 décembre, 10h00 Espace diversités laïcité

Présentation

L’École des Droits Humains et de la Terre (EDDHT), soutenue par la Mairie de Toulouse et en partenariat avec l’Académie de Toulouse, organise un événement pour permettre à une centaine de lycéens de se rencontrer et de travailler ensemble pour la promotion et le respect des droits humains dans le monde, dont l’actualité témoigne de violations douloureuses et répétées.

Dans un contexte où le changement climatique a un impact de plus en plus important sur les populations du monde, et où les prévisions pour 2030 sont de 260 millions de personnes déplacées et d’1,2 milliard en 2050, la prise de conscience et la mobilisation des adultes de demain est particulièrement nécessaire pour que soient respectés développement et droits humains.

Cet événement, organisé sous la forme d’un stage de deux journées complètes réunissant une centaine de lycéens issus de classes ordinaires et de classes UPE2A, sera l’occasion pour des lycéens de différentes cultures, et de différentes nationalités, de coopérer, de s’entraider et de débattre autour de la problématique des migrations climatiques.

Quelles solutions durables pour répondre au défi des migrations environnementales ?

Possibilité pour le public d’assister à cet évènement le vendredi de 10h à 16h sous réserve du respect de son bon déroulement et du droit à l’image des lycéens participants.

Organisateur

École des Droits Humains et de la Terre (EDDHT)

+ d’infos : Simon Monnier – 06 63 35 60 86

Espace diversités laïcité 38 Rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 60 http://nondiscrimination.toulouse.fr/accueil L’Espace diversités laïcité a pour vocation d’accueillir tous les publics victimes de discriminations et dialoguer sur ces problématiques.Ancienne usine de confection, ce site de 2 200 m2 comprend l’Espace diversités laïcité – Centre LGBT (Lesbien, Gay, Bi et Trans), la Mission égalité diversités et, par ailleurs, les ateliers couture du Théâtre du Capitole.L’Espace accueille les réunions :de Toulouse Diversités – Conseil toulousain des résidents étrangersMission égalité diversitésdes commissions de travail de Toulouse Fraternité – Conseil de la laïcitéVisite guidéeAu rez-de-chaussée, on trouve l’accueil, l’auditorium de 150 places et un bureau de permanences d’accès au droit. 1er étage : la salle d’exposition et cinq salles de réunion. 2e étage : le centre LGBT et l’atelier de couture du Théâtre du Capitole. 3e et 4e étages : les bureaux de la Mission égalité diversitésLes expositionsL’Espace diversités laïcité possède une quarantaine d’expositions (le plus souvent en format « roll-up ») qui illustrent les thématiques suivantes: • Origine et immigration, • Droits humains, • Orientation sexuelle, • Handicap, • Genre, • Laïcité.Les expositions peuvent être prêtées aux partenaires locaux : découvrez le catalogue sur le site Toulouse contre les discriminations.Les permanences Des associations et institutions tiennent une permanence au sein de l’Espace diversités laïcité ; afin de soutenir et d’aider les personnes en situation de discrimination, de rejet, d’exclusion. Retrouvez les jours et horaires dans le guide (ci-contre) en téléchargement format.pdf Métro ligne A et B – station Jean-JaurèsMétro ligne B – station François-Verdier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T10:00:00+01:00 – 2023-12-15T16:00:00+01:00

2023-12-15T10:00:00+01:00 – 2023-12-15T16:00:00+01:00