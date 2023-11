Conférence débat : génération Z et laïcité : qu’en pensent les moins de 30 ans ? Espace diversités laïcité Toulouse, 8 décembre 2023, Toulouse.

Conférence débat : génération Z et laïcité : qu’en pensent les moins de 30 ans ? Vendredi 8 décembre, 19h00 Espace diversités laïcité

Intervenant : Alain CABRAS est interculturaliste. Il possède un double cursus en sciences politiques et en anthropologie culturelle à l’IEP d’Aix-en Provence. Expert en management, il enseigne aussi à la Sorbonne au sein du Diplôme Universitaire « référent laïcité et gestion du fait religieux ». Il a reçu le prix de la laïcité de la République française 2021 pour « le Livre géant de la laïcité », dont il est co-auteur.

Un sondage relayé par la presse en juin dernier, mené auprès de personnels de l’Éducation nationale, délivre des chiffres qui attirent l’attention concernant, notamment, le rapport de ces derniers à ce qui constitue l’essence-même de la laïcité : la garantie de la liberté de conscience et la compréhension de la neutralité exigée des institutions et des agents publics. D’autres enquêtes, menées cette fois auprès de lycéens, sont également révélatrices d’évolutions.

Dans le monde entrepreneurial les questionnements relatifs à la gestion du fait religieux sont nombreux, à l’aune notamment de l’arrivée de nouvelles générations. L’obligation de neutralité n’y est pas la règle mais seulement une possibilité ouverte par la loi travail de 2016.

Existe-t-il un glissement, une évolution dans la façon dont les moins de 30 ans appréhendent et analysent les fondements de la loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État ?

Cela revêt-il un caractère inéluctable ? Quelles actions entreprendre afin d’expliquer ou re expliquer le sens de la loi de 1905 dans le contexte sociétal actuel ?

Telles sont les questions auxquelles cette conférence tentera de répondre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T19:00:00+01:00 – 2023-12-08T21:00:00+01:00

Semaine de la laïcité 2023

