Conférence débat : Rugby et laïcité Mardi 5 décembre, 19h00 Espace diversités laïcité

Rugby et laïcité : étrange rapprochement ! A ses débuts, en pleine période d’anticléricalisme qui va conduire à la séparation des Églises et de l’État, le rugby devient le sport des républicains et le football celui des catholiques. Le rugby est un enjeu politique, social et idéologique.

Le trophée de la Coupe du monde porte le nom de William Webb Ellis, celui qui, par un geste transgressif, aurait « inventé » le rugby. Nous plongerons dans l’histoire en décryptant légende et réalité. Nous croiserons les Cathares et montrerons que le haka ne devrait plus faire peur, mais plutôt sourire !

Depuis plusieurs décennies, la société française est traversée par les questions de laïcité et le sport n’y échappe pas. Qu’en est-il du rugby ? Est-il préservé ? Quelles sont les conséquences de la professionnalisation et de la mondialisation qui en découlent ? Qu’en est-il du rugby féminin ?

Autant de questions auxquelles la conférence se proposera de répondre.

Organisateur

Intervenant : Georges BRINGUIER, inspecteur de l’Éducation nationale honoraire dans les matières scientifiques, ancien pratiquant et amoureux inconditionnel du rugby, auteur de biographies et d’essais autour de la laïcité comme l’ouvrage au titre éponyme : « Rugby et laïcité ».

Cette conférence est organisée par Toulouse Fraternité – Conseil de la laïcité. Cette instance consacre ses travaux chaque année à une thématique : celle de 2023 est « Sport et laïcité ».

Il s’agit d’une instance extra-municipale, consultative, de dialogue et de promotion de la liberté de conscience et de la neutralité des institutions républicaines à l’égard des différents cultes, dans le respect du principe de laïcité.

L’instance rassemble des élus, des représentants institutionnels, du mouvement laïque, du monde associatif, des cultes, des obédiences de la franc-maçonnerie ainsi que des personnalités qualifiées spécialistes de la laïcité.

La Mairie de Toulouse pilote et réunit, en assemblée plénière chaque trimestre, Toulouse Fraternité pour travailler sur des thématiques pratiques mettant en jeu l’application du principe de laïcité dans le quotidien de la mission de service public déployée par la collectivité.

En savoir plus

Espace diversités laïcité 38 Rue d'Aubuisson, 31000 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T19:00:00+01:00 – 2023-12-05T21:00:00+01:00

