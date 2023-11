Amour et rage – TDoR 2023 Espace diversités laïcité Toulouse, 18 novembre 2023, Toulouse.

Amour et rage – TDoR 2023 18 novembre – 9 décembre Espace diversités laïcité

Samedi 18 novembre

Marche hommage

à 16h, place Roland à l’entrée de la rue d’Aubuisson

La marche permettra de défiler avec les œuvres crées pour l’évènement, telles des pancartes pour exprimer la peine et la colère face à la perte de proches. Ces œuvres seront ensuite accrochées dans le couloir de l’EDL pour une exposition jusqu’au 11 décembre.

Vernissage

à 18h30 à l’Espace Diversités Laïcité, 38 rue d’Aubuisson

Soirée lecture

Avec Pôticha Editions

à 20h à l’Espace Diversités Laïcité

Lecture de trois textes de 20 minutes chacun suivi d’un échange avec le public.

Rape play de Samaële Steiner

Chante Billy de Noah Truong

Noah Truong est queer, poète, dessinateur et interprète. Dans une vie antérieure, il a été serveur, journaliste, publicitaire, parfois veilleur de nuit et de jour. Il a étudié au master de Création littéraire de l’Université Paris 8. Son premier recueil, Manuel pour changer de corps, dont est issu ce poème, paraîtra prochainement aux éditions Cambourakis.

La Dette du monde envers nous suivi de Happy meal de Mag Lévèque

Mag Lévêque est artiste multiple : son travail parle de la violence, mais la défend comme un territoire à habiter en tant que personne minorisée, envisageant l’intime comme une langue et une arme politique. Son premier livre, tant qu’il reste quelque chose à détruire, est un recueil de poèmes écrits pour survivre après un viol.

Lundi 20 novembre

Soirée du souvenir trans

Recueillement et prises de parole en mixité choisie trans/et ou non-binaire ; ainsi que pour les personnes cisgenre ayant perdu un ou une proche.

à partir de 16h à l’OBS – adresse sur demande à

tdortlse2023@proton.me

Organisateur

ClarT (Care Lutte Ateliers Rage Transidentité)

Organisateur

ClarT (Care Lutte Ateliers Rage Transidentité)

Espace diversités laïcité 38 Rue d'Aubuisson, 31000 Toulouse, France

Métro ligne A et B – station Jean-Jaurès
Métro ligne B – station François-Verdier

