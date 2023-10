Projection : Marcher sur l’eau Espace diversités laïcité Toulouse, 12 mai 2023, Toulouse.

Projection : Marcher sur l’eau Vendredi 12 mai, 19h00 Espace diversités laïcité

Présentation

Aïssa Maïga – Niger – Documentaire – 2021

Au nord du Niger, le village de Tatiste, victime du réchauffement climatique, se bat pour avoir accès à l’eau.

Chaque jour, Houlaye quatorze ans, comme d’autres jeunes, marche des kilomètres pour aller puiser l’eau, essentielle à la vie du village.

Cette tâche quotidienne les empêche, entre autres, d’être assidus à l’école.

L’absence d’eau pousse également les adultes à quitter leur famille chaque année pour aller chercher au-delà des frontières les ressources nécessaires à leur survie.

Pourtant, cette région recouvre dans son sous-sol un lac aquifère de plusieurs milliers de kilomètres carrés.

Or, il suffirait d’un forage pour apporter l’eau tant convoitée au centre du village et offrir à tous une vie meilleure.

La projection sera suivie d’un échange avec le public.

Organisateur

Ciné Palabres

Contacter par mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

