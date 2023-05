Exposition « Dessine-moi une famille ! » Espace Diversités Laïcité, 2 mai 2023, .

“DESSINE-MOI UNE FAMILLE!”

Dates : 2 au 17 mai 2023

Lieu : Espace diversités laïcité

Evénement gratuit

Exposition “DESSINE-MOI UNE FAMILLE!”, exposition sur la diversité des familles, portée par l’ APGL Occitanie Midi-Pyrénées (Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens) en collaboration avec Jean-Philippe Mauve.

Les familles les plus fréquentes sont composées d’une maman et d’un papa, mais il en existe beaucoup d’autres types… Il y a des familles monoparentales, mixtes, handiparentales, nombreuses, homoparentales… Venez à leur rencontre, elles vous ouvrent leur porte !

Autour de cette exposition, 2 événements vous sont proposés le 9 mai 2023 :

18h – Rencontre avec Marie-Claude PICARDAT

(à l’espace Diversité laïcité, salles 1-2)

10 ans après l’ouverture du mariage pour tous en France, nous vous proposons de revenir sur les temps forts de cette mobilisation et d’évoquer ensemble les combats qu’il reste à mener pour la reconnaissance des familles homoparentales. Venez échanger avec notre invitée Marie-Claude Picardat, ancienne co-présidente de l’APGL, porte-parole de l’APGL, Chevalier de la légion d’honneur, membre du Conseil économique, social et environnemental.

19h – Vernissage de l’exposition de l’APGL « DESSINE-MOI UNE FAMILLE! »

(à l’espace Diversité laïcité, salle d’exposition)

Evénements en partenariat avec l’ Espace diversités laïcité – Mairie de Toulouse et Pride Toulouse – Officiel dans le cadre de la Saison des diversités 2023.

Espace Diversités Laïcité 38, rue d'aubuisson, 31000 toulouse Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T09:00:00+02:00 – 2023-05-02T17:30:00+02:00

2023-05-17T09:00:00+02:00 – 2023-05-17T16:00:00+02:00

PRIDE Toulouse