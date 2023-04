Etape toulousaine du tour de France de la Charte de la diversité Espace diversités laïcité, 19 avril 2023, Toulouse.

Etape toulousaine du tour de France de la Charte de la diversité Mercredi 19 avril, 09h00 Espace diversités laïcité

Présentation

La Charte de la diversité est un texte d’engagement proposé à la signature de tout employeur, qui souhaite par une démarche volontariste, agir en faveur de la diversité et dépasser ainsi le cadre légal et juridique de la lutte contre les discriminations. La Mairie de Toulouse est signataire comme plus de 4000 entités en France. En 2021, l’ANCT a sollicité La Charte de la Diversité pour réaliser une étude auprès des collectivités afin de comprendre comment s’anime le sujet de la lutte contre les discriminations et comment la Charte peut-être un outil de cadrage, en complémentarité avec les autres outils types label…

L’étude a été menée fin 2021 et un des constats est qu’il n’y a pas assez d’échanges entre les acteurs économiques, les associations et les collectivités sur la lutte contre les discriminations. Des actions et dispositifs sont mis en place mais il y aurait un intérêt et un besoin à ce que le territoire se parle mieux sur ces actions.

A l’issue de ce contact, nous avons proposé de faire du dialogue entre les acteurs le fil rouge de notre Tour de France de la Diversité et d’aller sur différents territoires pour parler de ce sujet de manière plus concrète.

Organisateur

Les entreprises pour la Cité

Contact: Steve ROUMEAU – Responsable de projet Education & Inclusion numérique : 06 35 88 47 43

https://www.charte-diversite.com/

Espace diversités laïcité 38 Rue d'Aubuisson, 31000 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T09:00:00+02:00 – 2023-04-19T11:00:00+02:00

