Des Dieux Grecs à #MeToo : Histoire de la sexualité masculine Espace diversités laïcité, 27 février 2023, Toulouse.

Conférence autour de la sexualité masculine à travers l’histoire jusqu’à l’époque contemporaine. handicap moteur mi

Espace diversités laïcité 38 Rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse, France Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro ligne A et B – station Jean-JaurèsMétro ligne B – station François-Verdier

05 81 91 79 60 http://nondiscrimination.toulouse.fr/accueil

Sociologue, Sexologue et Dirigeante de la société Sex’Aequo, Alexia Perret milite au quotidien pour une autodétermination sexuelle pour tous et toutes. Ses recherches en sociologie et son travail en sexologie lui permettent de constater au quotidien les conséquences des représentations et des évolutions de la société sur la sexualité.

Elle vous propose lors de cette conférence de revenir sur l’histoire de la sexualité, et de faire un focus plus particulier sur la sexualité des hommes en lien avec cette histoire.

Elle vous présentera ensuite un état des lieux sur la sexualité masculine aujourd’hui, et les questions que peuvent se poser les « dits hommes ».

Organisateur :Université Populaire de Philosophie

Contact : jfi1952.jfi@gmail.com



Crédits photo : Luc Coekaerts