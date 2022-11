Des feux dans ces mots Espace diversités laïcité, 8 décembre 2022, Toulouse.

Des feux dans ces mots Jeudi 8 décembre, 19h00 Espace diversités laïcité

Témoignages des victimes de l’attentat de 2012 mis en scène par le dramaturge Gabriel de Richaud. handicap moteur mi

Espace diversités laïcité 38 Rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse, France Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro ligne A et B – station Jean-JaurèsMétro ligne B – station François-Verdier

05 81 91 79 60 http://nondiscrimination.toulouse.fr/accueil L’Espace diversités laïcité a pour vocation d’accueillir tous les publics victimes de discriminations et dialoguer sur ces problématiques.Ancienne usine de confection, ce site de 2 200 m2 comprend l’Espace diversités laïcité – Centre LGBT (Lesbien, Gay, Bi et Trans), la Mission égalité diversités et, par ailleurs, les ateliers couture du Théâtre du Capitole.L’Espace accueille les réunions :de Toulouse Diversités – Conseil toulousain des résidents étrangersMission égalité diversitésdes commissions de travail de Toulouse Fraternité – Conseil de la laïcitéVisite guidéeAu rez-de-chaussée, on trouve l’accueil, l’auditorium de 150 places et un bureau de permanences d’accès au droit. 1er étage : la salle d’exposition et cinq salles de réunion. 2e étage : le centre LGBT et l’atelier de couture du Théâtre du Capitole. 3e et 4e étages : les bureaux de la Mission égalité diversitésLes expositionsL’Espace diversités laïcité possède une quarantaine d’expositions (le plus souvent en format « roll-up ») qui illustrent les thématiques suivantes: • Origine et immigration, • Droits humains, • Orientation sexuelle, • Handicap, • Genre, • Laïcité.Les expositions peuvent être prêtées aux partenaires locaux : découvrez le catalogue sur le site Toulouse contre les discriminations.Les permanences Des associations et institutions tiennent une permanence au sein de l’Espace diversités laïcité ; afin de soutenir et d’aider les personnes en situation de discrimination, de rejet, d’exclusion. Retrouvez les jours et horaires dans le guide (ci-contre) en téléchargement format.pdf

Proposée par la Compagnie « L’Affabulerie » dans le cadre d’un projet piloté par l’association Les Militants des savoirs.

Le projet « Des feux dans ces mots » est un chantier scientifique et artistique conduit depuis 2019 auprès des victimes, témoins et habitants de la rue Dalou où est située l’école Ozar Hatorah, devenue Or Thorah.

Le travail a consisté à recueillir la mémoire des victimes de l’attentat de 2012 afin d’aider à la résilience sociale des évènements traumatiques.

Les textes ont été mis en scène par le dramaturge Gabriel de Richaud. « Des feux dans ces mots » se veut un dispositif artistique et pédagogique souhaitant lutter, par la culture, contre l’antisémitisme.

Ce projet a été soutenu par la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH).

Infos complémentaires

1h de lecture suivie d’un débat avec l’association et la compagnie.

Une lecture sera organisée en après-midi auprès d’un public jeunesse de plus de 16 ans et jeunes adultes.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-08T19:00:00+01:00

2022-12-08T21:00:00+01:00

Crédits : Cie l’Affublerie