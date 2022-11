Freddie Mercury, A Kind of Magic… Espace diversités laïcité, 30 novembre 2022, Toulouse.

Freddie Mercury, A Kind of Magic… Mercredi 30 novembre, 19h00 Espace diversités laïcité

La veille de la Journée internationale de lutte contre le SIDA, l’association Générations Plurielles Toulouse-Occitanie organise cette soirée d’hommage à un artiste unique. handicap moteur mi

Espace diversités laïcité 38 Rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse, France Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro ligne A et B – station Jean-JaurèsMétro ligne B – station François-Verdier [{« link »: « mailto:hanoukatt@laposte.net »}]

05 81 91 79 60 http://nondiscrimination.toulouse.fr/accueil L’Espace diversités laïcité a pour vocation d’accueillir tous les publics victimes de discriminations et dialoguer sur ces problématiques.Ancienne usine de confection, ce site de 2 200 m2 comprend l’Espace diversités laïcité – Centre LGBT (Lesbien, Gay, Bi et Trans), la Mission égalité diversités et, par ailleurs, les ateliers couture du Théâtre du Capitole.L’Espace accueille les réunions :de Toulouse Diversités – Conseil toulousain des résidents étrangersMission égalité diversitésdes commissions de travail de Toulouse Fraternité – Conseil de la laïcitéVisite guidéeAu rez-de-chaussée, on trouve l’accueil, l’auditorium de 150 places et un bureau de permanences d’accès au droit. 1er étage : la salle d’exposition et cinq salles de réunion. 2e étage : le centre LGBT et l’atelier de couture du Théâtre du Capitole. 3e et 4e étages : les bureaux de la Mission égalité diversitésLes expositionsL’Espace diversités laïcité possède une quarantaine d’expositions (le plus souvent en format « roll-up ») qui illustrent les thématiques suivantes: • Origine et immigration, • Droits humains, • Orientation sexuelle, • Handicap, • Genre, • Laïcité.Les expositions peuvent être prêtées aux partenaires locaux : découvrez le catalogue sur le site Toulouse contre les discriminations.Les permanences Des associations et institutions tiennent une permanence au sein de l’Espace diversités laïcité ; afin de soutenir et d’aider les personnes en situation de discrimination, de rejet, d’exclusion. Retrouvez les jours et horaires dans le guide (ci-contre) en téléchargement format.pdf

Programme

Présentation de la soirée par Katia : l’artiste face à la maladie, à la fin de sa vie

« À la suite d’importantes conjectures parues dans la presse ces deux dernières semaines, je souhaite confirmer que j’ai été testé positif au VIH et que je suis atteint du SIDA. J’ai jugé correct de garder secrète cette information jusqu’à ce jour afin de préserver la vie privée de mon entourage. »

Déclaration de Freddie MERCURY, le 23 novembre 1991, veille de son décès.

Lecture par Frédéric du texte inédit « Face it alone » de Queen, interprété par Freddie MERCURY

Le groupe de rock britannique Queen a dévoilé en octobre 2022 « Face it Alone », une chanson inédite avec la voix de Freddie MERCURY, décédé en 1991. Enregistré à la fin des années 1980, le titre devait figurer sur l’album « The Miracle », sorti deux ans avant la mort du chanteur mais jamais présenté au public.

Projection du documentaire « Freddie MERCURY – The Great Pretender »

De Rhys THOMAS, 2012 (107’)

Un portrait riche et passionnant, mêlant de nombreux extraits de concerts, des interviews, des archives filmées inédites et les témoignages de ses anciens amis et collègues, notamment Montserrat Caballé, Roger Taylor et Brian May, complices de toujours, avec lesquels il créera QUEEN en 1970, peu avant de rencontrer John Deacon qui complétera le groupe.

Échange avec le public

Infos pratiques

Organisateur : Générations Plurielles Toulouse- Occitanie

Avec le soutien de la Mission égalité diversités de la Mairie de Toulouse

Contact : hanoukatt@laposte.net



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-30T19:00:00+01:00

2022-11-30T23:00:00+01:00

Crédits photo : Carl Lender