Visite libre de l’espace d’interprétation et son exposition temporaire Samedi 13 mai, 17h00 Espace d’Interprétation du Gallo-romain

Ouverture de l’espace d’interprétation et découverte de l’exposition temporaire « Le théâtre antique dans tous ses états » et son jeu « L’enquête de Roscius, l’acteur vous met au défis ».

Les visiteurs sont invités à découvrir l’architecture des théâtres antiques, leurs fonctionnement, les spectacles et les acteurs à leurs origines.

Un jeu d’enquête ludique adresser à toute la famille vous permettra profiter de votre visite et de repartir avec votre badge souvenir.

Espace d’Interprétation du Gallo-romain Les Bouchauds 16170 Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545218005 https://www.rouillac-tourisme.fr/ https://www.facebook.com/Office-de-Tourisme-du-Rouillacais-1947423745474486/ L’Espace d’Interprétation du Gallo-Romain permet une meilleure compréhension des ruines gallo-romaines grâce à une maquette, de nombreux plans et des panneaux explicatifs. Il vous donne toutes les clefs de lecture pour mieux comprendre votre visite. Les informations sont disponibles en anglais, néerlandais et allemand, via une brochure disponible à l’accueil. Gratuit

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©JP. Bouron