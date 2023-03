Atelier de cuisine romaine Espace d’Interprétation du Gallo-romain Catégorie d’Évènement: Charente

Atelier de cuisine romaine Espace d’Interprétation du Gallo-romain, 13 mai 2023, . Atelier de cuisine romaine Samedi 13 mai, 16h00 Espace d’Interprétation du Gallo-romain Tarif famille : 3€ – 15 familles maximum Découverte de l’alimentation des romains et préparation de deux recettes froides suivi d’une dégustation.

Atelier famille, chaque famille fera sa préparation. Espace d'Interprétation du Gallo-romain Les Bouchauds 16170 Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545218005 https://www.rouillac-tourisme.fr/ https://www.facebook.com/Office-de-Tourisme-du-Rouillacais-1947423745474486/ Soirée contes et mythologie gréco-romaine à la lumière des chandelles dans l'Espace d'Interprétation entre 20h30 et 22h. Gratuit

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00

