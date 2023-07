Visite Guidée du Muralisme Mexicain au Mur Peint Lyonnais Espace diego rivera Lyon, 15 septembre 2023, Lyon.

Visite Guidée du Muralisme Mexicain au Mur Peint Lyonnais 15 – 17 septembre Espace diego rivera Uniquement sur inscription. Veuillez indiquer dans votre réservation le nombre des participants et si vous avez besoin d’assistance particulière (pour les personnes malentendantes ou sourdes et malvoyantes ou non voyantes)

Guide Line vous propose de réaliser une balade le 15, le 16 ou/et le 17 septembre, où pendant deux heures, nous visiterons le 7eme et le 8eme arrondissement de la ville de Lyon, afin de découvrir la lumière existant de deux nations.

En premier, nous nous trouverons devant la fresque hommage à Diego Rivera. Rivera est un peintre célèbre du Mexique, et le but est de vous partager les raisons.

En route vers la station Jean Jaurès pour admirer le travail de CitéCréation. En regardant la Fresque Lumière, nous évoquerons les séjours à la ville de México qui ont inspiré les fondateurs de CitéCréation.

Nous finirons devant la fresque de la Cité Idéale du Mexique, où nous espérons vous avoir fait voyager, tout en restant dans la ville de Lyon.

Espace diego rivera 25 Rue Georges Gouy, 69007 Lyon Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « tours.lyon.esp@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.guideline-fr.com/fr/produit/visita-muralismo-y-frescos/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:30:00+02:00 – 2023-09-15T11:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

@Alan MEDEIROS