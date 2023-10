Festival du Jeu de Société d’Ardèche – 6ème édition Espace Deydier Ucel, 14 octobre 2023, Ucel.

Ucel,Ardèche

Rendez-vous pour le Festival du Jeu de Société d’Ardèche ! Découvrez de nombreux jeux sous de nombreuses formes, pour débutants et experts ! Le thème 2023 est SCIENCE FICTION ! Buvette et restauration sur place..

2023-10-14 fin : 2023-10-15 . .

Espace Deydier Route de la Manufacture Royale

Ucel 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Join us for the Ardèche Board Game Festival! Discover a wide variety of games, for beginners and experts alike! The 2023 theme is SCIENCE FICTION! Refreshments and snacks on site.

¡Únase a nosotros en el Festival de Juegos de Mesa de Ardèche! Descubra una amplia gama de juegos, tanto para principiantes como para expertos El tema para 2023 es la CIENCIA FICCIÓN, con refrescos y comida disponibles in situ.

Treffpunkt für das Festival des Gesellschaftsspiels in der Ardèche! Entdecken Sie zahlreiche Spiele in vielen verschiedenen Formen, für Anfänger und Experten! Das Thema 2023 lautet SCIENCE FICTION! Getränke und Speisen vor Ort.

