Culture & Sport : initiation à l'escalade dans le cadre d'une exposition sur le paysage de montagne Samedi 16 septembre, 14h00 Espace d'exposition Phil'Arts Gratuit – sans inscription – une seule montée par personne

Dans le cadre de l’exposition « Vindiou la belle montagne ! », l’espace Phil’Arts s’allie à Fil’Ô Sport pour une initation à l’escalade !

Une tour d’escalade mobile permettra à petits et grands de s’essayer à l’escalade en toute sécurité, accompagnés d’un encadrant diplômé.

Mais avant de grimper, il faudra réussir à répondre à une énigme dans l’exposition…

Espace d'exposition Phil'Arts 38 place de la poste 74570 fillière Fillière 74570 Thorens-Glières Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 07 60 57 81 94 http://commune-filliere.fr Espace d'exposition d'art moderne et contemporain Gratuit

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

