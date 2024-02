Espace d’éveil musical Médiathèque Saint-Marc-le-Blanc, mardi 4 juin 2024.

Espace d’éveil musical Médiathèque Saint-Marc-le-Blanc Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de la Petite-Enfance en fête, en partenariat avec la Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine, un espace d’éveil musical et sonore est dédié aux enfants de 0 à 3 ans et leur famille.

Vous y trouverez des instruments de musique, des objets et des livres sonores. Le tout dans un espace confortable et accessible. On s’y amuse avec les sons, on joue avec la voix et les mots.

Cet espace, prêté par la Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine, favorise l’éveil des tout-petits et leur permet de faire leurs propres découvertes sonores.

Entrée libre sur les horaires d’ouverture. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-04

fin : 2024-09-30

Médiathèque 10 rue du Lavoir

Saint-Marc-le-Blanc 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne spectacl@couesnon-marchesdebretagne.fr

