Le cirque des minuscules Espace détente et lecture Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Le cirque des minuscules Espace détente et lecture Villeurbanne, 23 août 2023, Villeurbanne. Le cirque des minuscules Mercredi 23 août, 16h00 Espace détente et lecture gratuit, accès libre Ils sont petits et ils sont grands. Petits par la taille et grands par le talent. Virtuoses de leurs pattes, agiles de leurs ailes et prodiges de leurs antennes.

C’est le cirque des minuscules !

Ces artistes exceptionnels viennent vous présenter leurs numéros dans la pure tradition circassienne : funambule, acrobate, jongleuse…

Venez découvrir ce vert univers sous la conduite de Monsieur Loyal, tyrannique dresseur de bébêtes et de Georgette, sa fidèle assistante mutique. Espace détente et lecture avenue Henri-Barbusse à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T16:00:00+02:00 – 2023-08-23T16:30:00+02:00

2023-08-23T16:00:00+02:00 – 2023-08-23T16:30:00+02:00 cirque spectacle Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Espace détente et lecture Adresse avenue Henri-Barbusse à Villeurbanne Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Espace détente et lecture Villeurbanne

Espace détente et lecture Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/