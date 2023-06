Ateliers de création de marionnettes Espace détente et lecture Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Ateliers de création de marionnettes Espace détente et lecture Villeurbanne, 11 juillet 2023, Villeurbanne. Ateliers de création de marionnettes 11 et 20 juillet Espace détente et lecture Gratuit, à partir de 6 ans, inscriptions sur place 30 minutes avant chaque atelier Durée des ateliers : 1 heure Inscriptions sur place, à l’accueil de l’espace détente et lecture (angles avenue Henri-Barbusse et Aristide-Briand), 30 minutes avant les ateliers. Plus d’informations sur la programmation des ateliers :

– par téléphone au 04 78 79 48 60, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30

– sur place, à l’accueil de l’espace détente et lecture, du mardi au samedi de 12h à 20h Espace détente et lecture avenue Henri-Barbusse à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T16:00:00+02:00 – 2023-07-11T17:00:00+02:00

marionnettes création

