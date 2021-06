Saint-Marc-le-Blanc Saint-Marc-le-Blanc Ille-et-Vilaine, Saint-Marc-le-Blanc Espace détente à la médiathèque Saint-Marc-le-Blanc Saint-Marc-le-Blanc Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Marc-le-Blanc

Espace détente à la médiathèque Saint-Marc-le-Blanc, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Saint-Marc-le-Blanc. Espace détente à la médiathèque 2021-07-06 – 2021-09-02

Saint-Marc-le-Blanc Ille-et-Vilaine Saint-Marc-le-Blanc Venez vous détendre dans l’un des transats mis à votre disposition par la médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc ou bien profitez du Cacoon (tente suspendue) autour d’une lecture sur la détente et le bien-être. Entrée libre sur les horaires de la médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc. bibli.stmarc@couesnon-marchesdebretagne.fr +33 2 99 95 56 20 Venez vous détendre dans l’un des transats mis à votre disposition par la médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc ou bien profitez du Cacoon (tente suspendue) autour d’une lecture sur la détente et le bien-être. Entrée libre sur les horaires de la médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Marc-le-Blanc Autres Lieu Saint-Marc-le-Blanc Adresse Ville Saint-Marc-le-Blanc lieuville 48.3659#-1.40854