Heure musicale Espace Desfriches (bibliothèque), 26 novembre 2022, Olivet.

Heure musicale Samedi 26 novembre, 15h00 Espace Desfriches (bibliothèque)

Sur réservation

Les folies françoises en trio handicap psychique;handicap moteur;handicap auditif pi;mi;hi

Espace Desfriches (bibliothèque) 365 rue du général de Gaulle Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

Patrick Cohën-Akenine, violoniste et directeur artistique des Folies françoises, Frédérick Désenclos, organiste et Jean-Charles Legrand, sacqueboutier et directeur artistique de Musicque de Joye viendront présenter leur instrument respectif et interpréter des extraits du concert Échos Vénitiens qui aura lieu le 13 janvier 2023 à l’Alliage. Avec ce programme, cuivres et cordes dialoguent en échos pour explorer la brillante musique des maîtres de Chapelle de Saint-Marc de Venise et exprimer avec vitalité et virtuosité, l’effervescence du Seicento vénitien.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T15:00:00+01:00

2022-11-26T16:00:00+01:00