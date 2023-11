Théâtre: panique au ministère Espace Descartes à Availles en chatellerault Availles-en-Châtellerault Catégories d’Évènement: Availles-en-Châtellerault

Vienne Théâtre: panique au ministère Espace Descartes à Availles en chatellerault Availles-en-Châtellerault, 2 décembre 2023, Availles-en-Châtellerault. Théâtre: panique au ministère Samedi 2 décembre, 15h00, 20h30 Espace Descartes à Availles en chatellerault reservation conseillee 10 euros la place Gabrielle, cheffe de cabinet du ministere de l ‘éducation nationale doit gérer son ministre en panique suite aux démelees de sa vie familiale qui viennent perturber le minstère… Espace Descartes à Availles en chatellerault 86530 Availles en chatellerault Availles-en-Châtellerault 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0601829356-0682011285-0622524051 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T15:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:30:00+01:00

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T23:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Availles-en-Châtellerault, Vienne Autres Lieu Espace Descartes à Availles en chatellerault Adresse 86530 Availles en chatellerault Ville Availles-en-Châtellerault Departement Vienne Lieu Ville Espace Descartes à Availles en chatellerault Availles-en-Châtellerault latitude longitude 46.755251;0.576822

Espace Descartes à Availles en chatellerault Availles-en-Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/availles-en-chatellerault/