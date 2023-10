Salon du Champignon Espace des Vignerons Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Salon du Champignon Espace des Vignerons Aix-en-Provence, 4 novembre 2023, Aix-en-Provence. Salon du Champignon 4 et 5 novembre Espace des Vignerons L’Association mycologique d’Aix-en-Provence (AMA) fête cette année ses 45 ans, et vous invite comme chaque année au SALON du CHAMPIGNON pour l’exposition annuelle d’espèces fraîches afin d’en découvrir leur diversité le samedi 4 et dimanche 5 novembre 2023 de 10h à 18h.

N’hésitez pas à apporter vos récoltes Espace des Vignerons – 1 rue Albert Decanis – Les Milles Cette manifestation est organisée en partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence. L’entrée est gratuite Espace des Vignerons 1 rue albert Decanis Les Milles Aix-en-Provence 13290 Les Milles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

