Salon des loisirs créatifs (Espace des trois provinces) Espace des trois provinces Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Salon des loisirs créatifs (Espace des trois provinces) Espace des trois provinces Brive-la-Gaillarde, 16 février 2024, Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde,Corrèze Rendez-vous annuel incontournable des loisirs créatifs de Corrèze, le salon Mille & Une Idées vous accueille tout le week-end autour du fil, du scrapbooking, du papier, de la déco, du DIY, de la perle, de l’art floral, la cuisine, et bien d’autres ! Le salon des loisirs créatifs de Brive-La-Gaillarde, ce sont près de 50 exposants, des ateliers pour apprendre, des démonstrations, des inspirations…

Du 16 au 18 février..

2024-02-16 fin : 2024-02-18 18:00:00. .

Espace des trois provinces

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Atelier BD avec Jean-Luc Deglin, Crapule (Dupuis)

« Apprends à dessiner le chat Crapule ! » (Jauge limitée) El salón Mille & Une Idées es una cita anual ineludible para los aficionados creativos de la región de Corrèze. Durante todo el fin de semana, podrá disfrutar del hilo, el scrapbooking, el papel, la decoración, el bricolaje, la pedrería, los arreglos florales, la cocina y ¡mucho más! El salón de los pasatiempos creativos de Brive-La-Gaillarde contará con cerca de 50 expositores, talleres didácticos, demostraciones e inspiración…

Del 16 al 18 de febrero. Die Messe « Mille & Une Idées » ist ein unumgänglicher jährlicher Treffpunkt für kreative Hobbys in der Region Corrèze und empfängt Sie das ganze Wochenende über rund um Garn, Scrapbooking, Papier, Deko, DIY, Perlen, Blumenkunst, Kochen und vieles mehr! Die Messe für kreative Hobbys in Brive-La-Gaillarde, das sind fast 50 Aussteller, Workshops zum Lernen, Vorführungen, Inspirationen…

