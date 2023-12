Café de l’Espace des Sciences – Cuisiner, c’est aussi faire de la science Espace des sciences Rennes, 6 décembre 2023, Rennes.

Café de l’Espace des Sciences – Cuisiner, c’est aussi faire de la science Mercredi 6 décembre, 18h30 Espace des sciences Entrée libre

Avec Ludovic Paquin, maître de conférences en science des aliments à l’Institut des sciences chimiques de Rennes et Laurent Le Daniel.

En lien avec Sciences Ouest n°409, mai 2023.

Au Café des Champs Libres

———

Des rencontres pour renforcer le dialogue entre science et société

Les Cafés de l’Espace des sciences s’inscrivent dans le cadre du projet TISSAGE mené par l’Université de Rennes, ses établissements-composantes – Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR), École normale supérieure de Rennes (ENS Rennes), INSA Rennes, Sciences Po Rennes – et associés – Université Rennes 2 et Institut Agro Rennes-Angers.

TISSAGE, pour « Triptyque Science Société pour AGir Ensemble », est un projet d’une durée de trois ans dont l’objectif est de tisser des liens entre les citoyen·nes, les chercheur·ses et les décideur·ses. Les Cafés de l’Espace des sciences permettent ainsi de renforcer le dialogue entre science et société, grâce à des rencontres animées par la rédaction de Sciences Ouest, avec la participation des citoyen·nes et des décideur·ses, sur des sujets d’actualité en lien avec les grandes transitions du territoire.

Espace des sciences 10 Cr des Alliés, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://iscr.univ-rennes.fr/fr »}, {« link »: « https://www.univ-rennes.fr/saps-tissage »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T18:30:00+01:00 – 2023-12-06T19:30:00+01:00

2023-12-06T18:30:00+01:00 – 2023-12-06T19:30:00+01:00

recherche médiation

© Steven