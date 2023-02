Ma thèse en 180 secondes – Finale bretonne Espace des sciences Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

16 doctorantes et doctorants des universités et grandes écoles bretonnes relèveront cette année encore le défi d’expliquer leur sujet de recherche à l’attention du grand public en 3 minutes chrono ! Espace des sciences 10 Cr des Alliés, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne MT180 permet aux doctorant·e·s de présenter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire profane et diversifié. Chaque participant·e doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et convaincant de son projet de recherche. Soutenu·e par la projection d’un seul visuel fixe en fond de scène, il·elle doit capter l’attention et se faire comprendre en choisissant bien ses mots et en mobilisant ses talents d’orateur. À la clé de la finale bretonne : deux places pour la demi-finale nationale qui aura lieu fin mars ou début avril à Paris.

Venez encourager les candidates et candidats bretons et votez pour votre favori.te ! Lieu : amphithéâtre Hubert Curien, Espace des Sciences, Rennes

