Café de l’Espace des Sciences – Aliments & ferments : un engagement pour la vie Mercredi 1 février, 18h30 Espace des sciences

Pain, vin, fromage… Pour fabriquer et conserver certains produits alimentaires, des micro-organismes sont indispensables.

Espace des sciences 10 Cr des Alliés, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne

Avec Yves Le Loir, chercheur à l’Inrae et directeur du laboratoire Science et technologie du lait et de l’œuf à Rennes.

Des rencontres pour renforcer le dialogue entre science et société

Les Cafés de l’Espace des sciences évoluent pour s’inscrire dans le cadre du projet TISSAGE mené par les deux universités – Université de Rennes, Université Rennes 2 – et cinq grandes écoles rennaises – Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR), École normale supérieure de Rennes (ENS Rennes), INSA Rennes et Sciences Po Rennes.

TISSAGE, pour« Triptyque Science Société pour AGir Ensemble», est un projet d’une durée de trois ans dont l’objectif est de tisser des liens entre les citoyens, les chercheurs et les décideurs. Les Cafés de l’Espace des sciences permettront ainsi de renforcer le dialogue entre science et société, grâce à des rencontres animées par la rédaction de Sciences Ouest, avec la participation des citoyens et des décideurs, sur des sujets d’actualité en lien avec les grandes transitions du territoire.



